ЧВК «Вагнер» подтвердил гибель своих бойцов в Мали

Бойцы FАМа и 13 штурмотряда ЧВК «Вагнер» под руководством командира Сергея Шевченко с позывным Пруд вели ожесточенные бои в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин, сообщает Telegram-канал «Белорусский силовик».

Как уточняется в официальном заявлении ЧВК, они сражались с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле» (JNIM).

В первый день боев группа Пруда ликвидировала большую часть исламистов, остальные бойцы убежали. Но пришедшая в регион песчаная буря дала возможность радикалам перегруппироваться и нарастить численность до 1 тыс. человек. Командование «Вагнера» решило перебросить дополнительные силы в район боевых действий, чтобы помочь отряду.

25 июля боевики атаковали «Вагнер», но бойцы вместе с малийскими военными отбили противника. Затем за два дня радикалы нарастили количество массированных атак, они использовали тяжелое вооружение, дроны и шахид-мобили. Таким образом, ЧВК «Вагнер» и FAM потеряли бойцов.

Последняя радиограмма от группы ЧВК поступила 27 июля. В ней было написано: «Остались втроем, продолжаем вести бой». Командир штурмотряда Шевченко погиб в бою.

Ранее в Мали бойцы ЧВК «Вагнер» попали в засаду сепаратистов-туарегов движения «Координация движений Азавада». Это произошло в районе города Кидаль. Погибли не менее 20 военных, среди которых возможно был и автор и администратор Telegram-канала Grey Zone. Также сообщалось, что туареги взяли пленных.