Чуть не сбивший женщину на зебре в Москве водитель Lada Granta — боец ММА

Выяснилось, что водитель Lada Granta Ибрагим Г., который чуть не сбил женщину на «зебре» у медколледжа в Москве, — боец ММА. Он, предположительно, периодически ездит на скорости более 200 километров в час, сообщает SHOT .

Ибрагим Г. в 2023 году начал выступать на турнирах по ММА. С того времени выходил на бой всего два раза. В соцсетях начал снимать контент на автомобильную тематику.

Нарушения правил дорожного движения мужчина снимал и публиковал в профиле. Боец, как сообщается, гордился тем, что однажды ехал на скорости 246 километров в час. Также он хвастался большим количеством приходящих штрафов — снимал про это юмористические видео.

За год у молодого человека их было, по данным SHOT, 108. Большая часть штрафов связаны с превышением скорости.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция ищет водителя Lada Granta белого цвета. Мужчина, предположительно, чуть не переехал женщину на «зебре», после чего организовал гонки. Также он проехал на красный свет. Инцидент случился около одного из столичных медколледжей на 1-м Пехотном переулке.

Позднее полиция задержала лихача. Его привезли в отдел полиции. Там ему предстоит объяснить собственные действия.