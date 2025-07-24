Чудом спаслась: одна из пассажирок рухнувшего Ан-24 отказалась от полета
Одна из пассажирок рухнувшего Ан-24 отказалась от полета и спаслась
Фото - © скриншот/Авиакомпания «Ангара»
55-летняя Марине А. из Тынды должна была лететь на рухнувшем в Амурской области самолете Ан-24, но она отказалась от полета и не явилась на рейс, сообщает SHOT.
До недавнего времени женщина работала предпринимателем, она занималась розничной торговлей.
В четверг экипаж самолета Ан-24 перестал выходить на связь в Амурской области. Затем обломки самолета нашли на склоне горы в нескольких километрах от Тынды.
Был опубликован список пассажиров рухнувшего Ан-24.