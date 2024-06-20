Число умерших в Мекке паломников перевалило за тысячу

AFP заявило о гибели более 1 тыс паломников из-за жары в Саудовской Аравии

По данным Agence France-Presse (AFP), во время паломничества в Саудовской Аравии из-за жары погибли более тысячи человек. Большинство из погибших были незарегистрированными паломниками, сообщает Общественная Служба Новостей .

В своей статье AFP ссылается на собственные подсчеты. Ранее агентство заявляло, что во время хаджа погибли более 500 человек.

Журналисты также цитировали источники в дипломатических кругах арабских стран, утверждая, что более 320 из погибших накануне паломников были гражданами Египта.

Ранее в Генконсульстве РФ в Джидде заявили, что при хадже в Мекке погибли четыре россиянина. Они ушли из жизни по естественным причинам, указывали российские дипломаты.