сегодня в 10:41

Число пострадавших при падении обломков БПЛА в Беслане выросло до трех

После того как ВСУ атаковали Беслан и обломки дрона упали на пятиэтажный многоквартирный дом, сначала помощь медиков потребовалась одному человеку. Однако в дальнейшем число травмированных выросло до трех, среди них двое детей, об этом в Telegram-канале рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека: двое детей и один взрослый», — отметил Меняйло.

В настоящее время медики оказали помощь всем пострадавшим. Угрозы их жизням на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Беслан с помощью беспилотников. Обломки одного дрона упали на крышу многоквартирного дома, откуда в безопасное место эвакуировали 70 человек.

