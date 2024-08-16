Число пострадавших при обстреле ВСУ Петровского района Донецка увеличилось до 13

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов Вооруженных сил Украины по областному центру 16 августа привели к росту числа пострадавших до 13 человек, сообщают РИА Новости .

Киевский режим обстреливал в течение дня Петровский район Донецка. Сначала сообщалось, что пострадавших 7 человек, но теперь их число выросло до 13.

В результате первых обстрелов пострадали 6 взрослых и подросток. Кто еще получил травмы из-за террористических действий ВСУ, пока не уточняется. Также не известно, в каком состоянии находятся мирные жители после ранений.

Ранее в Донецке обстрелам ВСУ подвергся торговый центр «Галактика». Кроме него, повреждения получил жилой дом.