Число пострадавших пожарных при ударе БПЛА в Ростовской области выросло до 41

Число пострадавших пожарных, которые борются с огнем на атакованной ВСУ нефтебазе в Пролетарке Ростовской области, увеличилось до 41, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале .

По его словам, подразделения пожарных продолжают тушение возгорания, возникшего после атаки украинского БПЛА. Специалисты работают в тяжелейших условиях.

Губернатор Ростовской области сообщил, что на данный момент 41 пожарному понадобилась помощь медиков. 18 из них были госпитализированы, в том числе пятерых направили в реанимацию. Их доставят в Ростов.

В оказании помощи пострадавшим участвуют специалисты из областных медучреждений.

Голубев поручил главе регионального Минздрава держать на постоянном контроле вопрос оказания медпомощи пожарным.

18 июня ВСУ атаковали промсклад в Пролетарке Ростовской области с помощью БПЛА. В нем загорелось дизтопливо. Во время тушения пожара сотрудниками МЧС РФ Украина нанесла по промскладу еще один удар.