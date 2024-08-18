В результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелось дизтопливо на промскладах
Топливо на промскладах загорелось после атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Атака украинских БПЛА была отражена на юго-востоке Ростовской области силами ПВО.
В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных, отметил Голубев. О пострадавших информации не поступало.
Ночью средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Ростовской области.