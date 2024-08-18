В результате атаки БПЛА в Ростовской области загорелось дизтопливо на промскладах Происшествия сегодня в 06:10

Топливо на промскладах загорелось после атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.