Число пострадавших из-за взрыва в Копейске выросло до 18
Фото - © Медиасток.рф
Число пострадавших из-за взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до 18. Поиск людей продолжается, сообщает ТАСС.
Губернатор региона Алексей Текслер подтвердил гибель 10 человек. Пожар удалось потушить.
Вечером 22 октября глава Челябинской области рассказал о взрыве на одном из предприятий в Копейске. Он подчеркнул, что есть погибшие.
В это же время в Сети распространилась информация, что над Челябинском слышны взрывы. Сообщалось, что украинские беспилотники атаковали город. При этом Текслер утверждает, что происшествие на предприятии с этим не связано.
