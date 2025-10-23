Число пострадавших из-за взрыва в Копейске выросло до 18

Губернатор региона Алексей Текслер подтвердил гибель 10 человек. Пожар удалось потушить.

Вечером 22 октября глава Челябинской области рассказал о взрыве на одном из предприятий в Копейске. Он подчеркнул, что есть погибшие.

В это же время в Сети распространилась информация, что над Челябинском слышны взрывы. Сообщалось, что украинские беспилотники атаковали город. При этом Текслер утверждает, что происшествие на предприятии с этим не связано.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.