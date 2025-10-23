сегодня в 09:44

Губернатор Текслер: подтверждена гибель 10 человек на предприятии в Копейске

Подтверждена гибель 10 человек при взрыве на предприятии в Копейске в Челябинской области. Пожар удалось потушить, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Текслер.

Поиск людей продолжается. В больницу отвезли пятерых в тяжелом состоянии.

Двоих из них отправили в ожоговый центр. В Копейском городском округе введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации.

Текслер снова заявил, что об ударах БПЛА ВСУ речи не идет. Следствие продолжается.

Вечером 22 октября Текслер рассказал о взрыве на одном из предприятий в Копейске. Он подчеркнул, что есть погибшие. На месте происшествия начался пожар.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.