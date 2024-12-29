Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 167

Количество жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось до 167, сообщает ТАСС .

Ранее заявлялось о 120 погибших в разбившемся самолете Boeing 737-800.

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился при посадке. Он летел из Банкока. У лайнера не раскрылись шасси. Он сел на фюзеляж и врезался в ограждение летного поля. На борту находился 181 человек. Спаслись только двое членов экипажа.

Среди пассажиров были 173 гражданина Кореи и два подданных Таиланда.

Как отметили журналисты издания «Чосон ильбо», данная авиакатастрофа стала крупнейшей по количеству жертв с 1997 года, когда южнокорейский лайнер разбился при посадке на острове Гуам. В тот раз погибли 228 человек.