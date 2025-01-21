Число погибших при пожаре на турецком курорте значительно увеличилось

Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек

По последним данным, число погибших при пожаре на горнолыжном курорте Турции возросло до 66, пострадал 51 человек, сообщает «Царьград» со ссылкой на CNN Turk. Возгорание произошло в многоэтажном отеле на горнолыжном курорте Карталкая в северной части страны.