Число погибших при пожаре на турецком курорте значительно увеличилось
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
По последним данным, число погибших при пожаре на горнолыжном курорте Турции возросло до 66, пострадал 51 человек, сообщает «Царьград» со ссылкой на CNN Turk. Возгорание произошло в многоэтажном отеле на горнолыжном курорте Карталкая в северной части страны.
Ранним утром 21 января на 4 этаже турецкой гостиницы вспыхнуло пламя. В момент ЧП в отеле находилось 234 постояльца.
Причины пожара устанавливаются. Власти ведут расследование.
Ранее поступали данные о 10 погибших в результате пожара.
Российское посольство пока не располагает данными, есть ли граждане РФ среди погибших или пострадавших в результате пожара в турецкой гостинице.