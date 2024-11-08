Число погибших из-за сильного ливня в Испании достигло 223 человек
Пуэнте: из-за ливней погибли 223 человека, 48 из них еще не опознаны
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В Испании сильнейшие ливни, спровоцировавшие наводнение, унесли жизни 223 человек, еще 78 граждан числятся без вести пропавшими, об этом заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, пишет ТАСС.
Предварительно установлено, что число жертв достигло 223 человек, при этом 48 погибших еще не опознаны, а 78 пропавших — пока не найдены.
По словам Пуэнте, последствия, нанесенные Испании стихией, не имеют прецедентов в истории страны. С другими катастрофами случившееся нельзя сопоставить.
Министр транспорта также отметил, что восстановительные работы будут активными. Он надеется, что в течение двух недель специалистам удастся восстановить движение по линии высокоскоростных поездов.