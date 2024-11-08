Число погибших из-за сильного ливня в Испании достигло 223 человек

Пуэнте: из-за ливней погибли 223 человека, 48 из них еще не опознаны

В Испании сильнейшие ливни, спровоцировавшие наводнение, унесли жизни 223 человек, еще 78 граждан числятся без вести пропавшими, об этом заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, пишет ТАСС .

Предварительно установлено, что число жертв достигло 223 человек, при этом 48 погибших еще не опознаны, а 78 пропавших — пока не найдены.

По словам Пуэнте, последствия, нанесенные Испании стихией, не имеют прецедентов в истории страны. С другими катастрофами случившееся нельзя сопоставить.

Министр транспорта также отметил, что восстановительные работы будут активными. Он надеется, что в течение двух недель специалистам удастся восстановить движение по линии высокоскоростных поездов.