Четырехлетний ребенок едва не погиб в Москве из-за падения металлической ограды

В Москве на 1-м переулке Тружеников четырехлетний ребенок едва не погиб из-за падения на него металлического ограждения. Малыша с серьезными травмами увезли в одну из столичных больниц, сообщает Telegram-канал «112» .

При каких обстоятельствах на ребенка упало металлическое ограждение, выясняется. По одной из версий, конструкцию могла обрушить непогода.

Мальчика госпитализировали в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Другие детали о его состоянии, а также где находились родители ребенка в момент происшествия, устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы ребенок получил травмы в результате наезда на него электросамокатчика. Пострадавшего с места происшествия увезла бригада скорой помощи.