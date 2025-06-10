Курьер на электровелосипеде сбил ребенка на юге столицы

На Бирюлевской улице в столице курьер на электровелосипеде сбил ребенка, сообщает «Осторожно, Москва».

Опубликовано видео с места ЧП. На нем видно, что к месту происшествия подъезжает машина скорой помощи, а на руках у прохожих находится пострадавший.

Обстоятельства данного инцидента уточняются.

Как рассказали очевидцы, это уже не первый случай с курьерами в их дворе. Несколько дней назад курьер сбил собаку.

Ранее электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика на тротуаре в Москве. Малыша доставили в больницу.

