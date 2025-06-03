Электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика на тротуаре в Москве
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На улице Нагорной в Москве водитель электровелосипеда на тротуаре сбил пятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Ребенок на момент инцидента был с мамой. Пострадавшего доставили в больницу.
Прокуратура ЮЗАО взяла на контроль ход и результаты начатой процессуальной проверки по факту наезда на ребенка.
Ранее в отношении мужчины, который на самокате наехал на 10-летнего ребенка в Долгопрудном, возбудили уголовное дело. Мальчик получил серьезные травмы.