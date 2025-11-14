Четыре человека задохнулись в гараже от угарного газа в Курской области

«Приношу соболезнования родным и близким. Тяжелейшее горе для родителей», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сотрудники полиции обнаружили в одном из гаражей тела двоих юношей и двух девушек возрастом от 22 до 27 лет.

Глава региона отметил, что городские оперативные службы продолжают работать на месте происшествия. Информация о трагедии уточняется. Хинштейн добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее стало известно, что российские зумеры стали в пять раз чаще попадать в больницу из-за отравления газом. В погоне за мимолетным удовольствием подростки используют широкий спектр средств, от дешевых зажигалок до пропана.

