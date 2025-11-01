В России зумеры стали попадать в больницу из-за отравления газом в пять раз чаще

В последнее время участились случаи госпитализации молодых людей, принадлежащих к поколению Z, с признаками отравления газом. Причиной является распространившееся среди подростков пагубное увлечение сниффингом. Юные люди стремятся получить кратковременное состояние эйфории, вдыхая пары различных газосодержащих веществ, таких как газ из зажигалок и баллонов, сообщает Mash .

В погоне за мимолетным удовольствием подростки используют широкий спектр средств, от дешевых зажигалок до пропана. Желаемый эффект достигается путем искусственно вызванной гипоксии и галлюцинаций.

Однако за иллюзорным чувством эйфории неизбежно наступают негативные последствия для здоровья: происходит разрушение клеток головного мозга, нарушается сердечный ритм и дыхательная функция. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Марат Сараев.

Привлекательность сниффинга для подростков объясняется его дешевизной, доступностью, отсутствием специфического запаха и видимых следов, что позволяет скрывать это занятие от родителей.

Несмотря на то, что с 1 марта 2025 года действует запрет на продажу газосодержащих товаров несовершеннолетним, данная мера не приносит ощутимых результатов, поскольку приобрести газ по-прежнему не составляет труда.

Врачи рекомендуют родителям проявлять повышенную бдительность в отношении своих детей. Такие признаки, как внезапная сонливость, повышенная раздражительность и наличие химического налета на коже рук, могут свидетельствовать о пристрастии к сниффингу.

Последний трагический случай с летальным исходом, вызванный сниффингом, произошел в Московской области четыре года назад, когда 15-летний подросток погиб, надышавшись парами освежителя воздуха.

