Четыре человека, в том числе трое детей, погибли при пожаре в Калужской области

Страшный пожар произошел в квартире в Калужской области. Он унес жизни четверых человек, в том числе троих детей, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в городе Боровск. Загоревшаяся трехкомнатная квартира расположена на первом этаже. Она находится в доме на улице Петра Шувалова.

В числе погибших один взрослый мужчина. Его тело обнаружили на лестничной площадке четвертого этажа. Также погибли еще трое детей.

Двое из них находились в момент пожара в загоревшейся квартире. Еще один погибший — 15-летний подросток. Он был в квартире на два этажа выше.

Ранее китайский смартфон взорвался в рюкзаке и устроил пожар в школе Владивостока. Из школы эвакуировали почти 600 человек, 541 из них — дети.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.