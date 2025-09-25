Китайский смартфон взорвался в рюкзаке и устроил пожар в школе Владивостока
Китайский телефон сдетонировал в рюкзаке в школе Владивостока. Из-за этого начался пожар в раздевалке, сообщает SHOT.
Смартфон взорвался у одного из учеников школы, расположенной на улице Сабанеева. В результате начал гореть рюкзак, затем огонь перебросился на раздевалку.
Из школы провели эвакуацию почти 600 человек, 541 из них — дети.
В результате происшествия пострадавших нет. Пожар удалось потушить. Его площадь была всего 10 кв. м, но раздевалка выгорела полностью.
