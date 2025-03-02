Четыре человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ «Красный кит» в Мытищах

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в мытищенском торговом центре «Красный кит». По информации министерства здравоохранения Московской области, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Согласно данным правоохранительных органов, охрана ТЦ не пропустила 24-летнего мужчину, который отказался показать содержимое своей сумки.

После этого хулиган распылил газовый баллончик и покинул здание, но вскоре вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов в сторону охраны.

В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчина задержан. Им оказался Данила П., приехавший в столицу из Рязани.