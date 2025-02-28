Четыре человека погибли при столкновении 10 машин из-за тумана в Курске
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В Курске из-за тумана произошла массовая авария с участием 10 машин. В результате ДТП минимум четыре человека погибли и пятеро пострадали, сообщает «112».
Авария произошла утром между поселками Кислино и Петрин Курского района. На дороге столкнулись три грузовика и семь легковушек, после чего несколько машин угодили в кювет.
По словам водителей, из-за густого тумана тумана видимость не превышала нескольких метров.
Прочие подробности массовой аварии выясняются.
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