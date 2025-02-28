Четыре человека погибли при столкновении 10 машин из-за тумана в Курске

В Курске из-за тумана произошла массовая авария с участием 10 машин. В результате ДТП минимум четыре человека погибли и пятеро пострадали, сообщает «112» .

Авария произошла утром между поселками Кислино и Петрин Курского района. На дороге столкнулись три грузовика и семь легковушек, после чего несколько машин угодили в кювет.

По словам водителей, из-за густого тумана тумана видимость не превышала нескольких метров.

Прочие подробности массовой аварии выясняются.

Ранее певец Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье. По словам пострадавшей, после ДТП артист не выходил из своего тонированного Lexus, не извинялся и не предлагал пострадавшей компенсацию.