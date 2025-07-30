SHOT: человек упал за борт и исчез после столкновения лодок под Красноярском

В Красноярском крае столкнулись две моторные лодки. Во время аварии с одного из бортов выпал человек — предположительно, он утонул, сообщает SHOT .

Столкновение плавсредств произошло у села Чунояр в Богучанском районе. Спасатели до сих пор не могут найти человека, который упал с лодки в воду. Поиски мужчины продолжат утром 31 июля, с наступлением светлого времени суток.

Информации о наличии других пострадавших или жертв не приводится. Прочие подробности случившегося выясняются.

Ранее в подмосковном Долгопрудном спасли четверых молодых людей, катавшихся на одном сапборде. Отдыхающие находились на воде без спасательных жилетов.