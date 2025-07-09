В Долгопрудном спасли 4 отдыхающих, катающихся на одном сапборде

8 июля отдых на пляже в Мысово в Долгопрудном чуть не обернулся трагедией для 4 молодых людей — они стояли на сапборде без спасательных жилетов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Примерно в 14:40 я обратил внимание на троих ребят, которые плавали на одном сапе без спасжилетов. Сделал им замечание и вернул на берег. А через некоторое время увидел, что их на одном сапе стало уже четверо, что категорически запрещено! Зато все были в жилетах», — рассказал спасатель пляжа Мысово Николай Зайцев.

В это время стояло настоящее пекло, да еще и сильный ветер поднялся. Сапборд с четырьмя купальщиками (среди них была одна девушка) унесло за буйки. И назад ребята не могли вернуться самостоятельно.

«Я подошел к ним на лодке, двоих забрал, а еще двое смогли сами добраться до берега. Ребята уже реально устали, благодарили за спасение. И еще спасибо сказали, что их заставили надеть жилеты», — рассказал Николай Зайцев.

Купальный сезон в разгаре. И чтобы он ничем не омрачился, спасатель Николай Зайцев напомнил несколько основных правил безопасности при катании на сапборде:

надевайте спасательный жилет;

обязательно пристегните лиш (страхующий трос) к ноге;

не подплывайте близко к маломерным судам и иным транспортным средствам;

не перегружайте доску;

в жару надевайте головной убор;

не катайтесь в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях;

всегда сообщайте место своего нахождения, маршрут и время ожидаемого возвращения близким.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.