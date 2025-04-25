Человек упал на пути на Таганско-Краснопресненской линии московского метро

Человек упал на пути на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Нет движения поездов от станции «Спартак» до «Баррикадной». В обратном направлении они следуют с увеличенными интервалами.

Утром 25 апреля на станциях «желтой» ветки метро Москвы отключился свет. Пропал свет на метро «Марксистская» Калининской ветки и на «Третьяковской».

Ранее сбой произошел на «фиолетовой» линии метро Москвы из-за постороннего предмета.