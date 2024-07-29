Человек умер из-за прорыва шлюза Беломорско-Балтийского канала в Карелии

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SHOT: один человек погиб в результате прорыва шлюза в Карелии

Погиб машинист экскаватора, работавший в зоне размытия перемычки Беломорско-Балтийского канала в Карелии, сообщает SHOT .

В результате происшествия образовался мощный поток воды. Он «снес» машиниста экскаватора вместе с техникой, из-за чего тот погиб.

Пострадали 10 человек. Трое из них находятся в больнице. Двоих до сих пор разыскивают.

В понедельник утром в Сегежском муниципальном округе Карелии произошел размыв песчаной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала. В результате ЧП в зону подтопления попали близлежащие населенные пункты и СНТ «Балтийский».