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Человек пострадал при пожаре на научно-исследовательском судне в Архангельске

Научно-исследовательское судно загорелось на причале в Архангельске. На борту были 23 человека. Пожар удалось оперативно потушить, сообщает пресс-служба МЧС России.

На судне находились 15 членов экипажа, а также 8 участников экспедиции. 22 человека смогли эвакуироваться самостоятельно.

Одному человеку понадобилась помощь. На свежий воздух его вывели пожарные и передали врачам.

35 специалистов и 10 единиц техники оперативно потушили пожар на 20 кв. м и подали стволы для охлаждения судна. Причина инцидента устанавливается.

Ранее пожар произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Из-за возгорания с места ЧП пришлось эвакуировать пять человек.