сегодня в 19:54

Человек погиб при взрыве газа в многоквартирном доме в Казани

Взрыв газа произошел в квартире многоэтажного дома в Казани. В результате погиб один человек, сообщает РЕН ТВ .

Трагедия произошла в МКД на улице Лукина. В результате взрыва начался пожар. Огонь ликвидировали на площади 5 кв. м.

В Сети появились кадры с места происшествия. На видео запечатлены поврежденный дом и работа пожарных.

Прокуратура Татарстана проводит проверку. Она оценит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

Ранее взрыв газа произошел под Омском. Затем начался пожар — зарево от огня было видно на расстоянии нескольких километров.

