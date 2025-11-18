Человек погиб при взрыве газа в многоквартирном доме в Казани
Фото - © скриншот/РЕН ТВ
Взрыв газа произошел в квартире многоэтажного дома в Казани. В результате погиб один человек, сообщает РЕН ТВ.
Трагедия произошла в МКД на улице Лукина. В результате взрыва начался пожар. Огонь ликвидировали на площади 5 кв. м.
В Сети появились кадры с места происшествия. На видео запечатлены поврежденный дом и работа пожарных.
Прокуратура Татарстана проводит проверку. Она оценит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.
Ранее взрыв газа произошел под Омском. Затем начался пожар — зарево от огня было видно на расстоянии нескольких километров.
