Часть денег сожгли, часть растащили птицы: дети нашли сумку с 88 000 долларов

Дети нашли сумку с 88 тысячами долларов в самом центре Москвы

Во дворе Мещанского района Москвы дети обнаружили сумку с 88 000 долларов. Часть крупной суммы ребята сожгли, еще часть — растянули столичные вороны, сообщает «112» .

Дети пришли домой и рассказали о произошедшем родителям. Оказалось, что часть денег они поделили между собой, часть сожгли, какая-то сумма досталась воронам. Владельца «клада» нашли.

Им оказалась мать 7-летней девочки. Они поругались, тогда дочь решила отомстить. Она вытряхнула и выкинула с балкона сумку со сбережениями семьи. Очевидцы уже заметили в Мещанском районе ворон с долларами в клювах. В итоге женщине вернут только 83 000 долларов.

Ранее в Москве завершили предварительное следствие по уголовным делам, возбужденным в связи с хищениями денег в рамках федерального проекта «Пушкинская карта». Фигурантами дела проходят шесть человек, а общая сумма ущерба составила 15 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.