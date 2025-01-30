Channel2 NOW: на борту упавшего в США самолета находились 8 фигуристов

На борту самолета, разбившегося в Вашингтоне, летели восемь фигуристов. Опубликованы их имена, сообщает РИА Новости со ссылкой на Channel2 NOW.

По данным СМИ, в списке пассажиров авиалайнера числились следующие спортсмены: Франко Апарисио, Спенсер Лейн, Анджела Янг, Шон Кей, Джинна Хан, Эверли и Алидия Ливингстоны, Эдвард Чжоу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в потерпевшем крушение самолете летели также российские фигуристы и другие соотечественники. По его словам, эти данные подтвердились.

Между тем появилась информация, что на борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

Российский тренер Татьяна Тарасова сообщила, что связалась с фигуристами, которые могли лететь в самолете, разбившемся в США. По ее словам, на борту точно не было фигуристов Сергея Пономаренко и его сына Энтони, Аннабель Морозов и Алисы Ефимовой.

Самолет Bombardier CRJ700 American Airlines при посадке в Национальном аэропорту Рейгана в Вашингтоне столкнулся с военным вертолетом. Оба рухнули в реку. На борту самолета находились 64 человека.