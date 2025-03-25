Бывший адвокат Эльман Пашаев похитил у Блиновского 47 млн рублей

Согласно информации Следственного комитета, экс-адвокат Пашаев обвиняется в попытке крупного мошенничества и в самом мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Все необходимые следственные мероприятия по его уголовному делу уже завершены.

Бывший юрист в начале 2024 года ввел в заблуждение Алексея Блиновского, пообещав за солидное денежное вознаграждение избавить его и супругу Елену от уголовного преследования. После заключения соглашения Пашаев обманным путем завладел суммой свыше 47 миллионов рублей, не имея фактической возможности выполнить данные обещания.

Правоохранители пресекли аналогичную попытку мошенничества, когда с середины 2023-го по осень 2024 года экс-защитник планировал выманить более 15 миллионов рублей у Алексея Захарова сходным обманным методом.

Ранее Блиновский заявил, что отправился служить в зону проведения специальной военной операции по совету Пашаева. Он был уверен, что это поможет спасти его самого и супругу Елену, которая в настоящее время осуждена и проведет в колонии 3 года и 4 месяца по делу о налоговом мошенничестве. По данным следствия, блогерша задолжала государству более 900 млн рублей. Все ее имущество, а также имущество Алексея Блиновского, арестовано.