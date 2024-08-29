Бывшая жена потребовала у футболиста Сафонова 1,7 млн рублей на детсад для дочки

Бывшая жена российского футболиста Матвея Сафонова, Анастасия, пыталась обмануть его на 1,7 млн рублей, выманив деньги якобы на элитный детсад для дочки. Об этом сообщает Mash .

Футболист уже приобрел дочке квартиру, отремонтировал ее, потратив 10 млн рублей, и даже каждый месяц отправлял материальные средства «на жизнь». Однако бывшей жене этого было мало, и она потребовала платить ей 1,7 млн рублей, поскольку якобы отправила ребенка в элитный детский сад в Краснодаре.

Однако футболист решил проверить информацию и выяснил, что дочь на самом деле это учреждение не посещала. После этого Сафонов подал на бывшую супругу в суд.

Сообщается, что Анастасия хочет на полученные деньги уехать из России. Она якобы не поддерживает спецоперацию.

Ранее мать трех детей Дурова подала на него в суд якобы из-за избиения младшего сына. Иск был отправлен еще в 2023 году после того, как бизнесмен перестал перечислять девушке алименты в размере 150 тыс. евро в месяц.