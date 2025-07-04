Была пьяная: мертвую школьницу нашли на территории лицея в Нижнем Тагиле

Источник рассказал, что перед трагедией девочка поругалась с парнем по неизвестным причинам. Школьница была пьяна, ее пытались спасти, но не смогли.

Похороны девочки уже состоялись. Местные правоохранители от комментариев отказались.

Ранее на улице Островитянова в Москве в одной из квартир нашли мертвого мужчину с ножевой раной в шее. По предварительным данным, его мог убить собутыльник, который также травмировал себя.