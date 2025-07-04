Была пьяная: мертвую школьницу нашли на территории лицея в Нижнем Тагиле
15-летнюю школьницу обнаружили мертвой в лицее в Нижнем Тагиле
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Ночью 27 июня в Нижнем Тагиле в Свердловской области обнаружили тело 15-летней школьницы. Труп нашли на территории лицея № 39, сообщает URA.RU.
Источник рассказал, что перед трагедией девочка поругалась с парнем по неизвестным причинам. Школьница была пьяна, ее пытались спасти, но не смогли.
Похороны девочки уже состоялись. Местные правоохранители от комментариев отказались.
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