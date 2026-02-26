Был в зимнем комбинезоне: ребенка усадили на перила балкона в Подмосковье
Женщина посадила ребенка на перила балкона в Подмосковье
Фото - © Telegram-канал 112
Неизвестная женщина посадила маленького ребенка на перила балкона в Московской области, сообщает «112».
Инцидент произошел в Лыткарине. Сидящего на балконе малыша заметили прохожие, которые и сфотографировали его.
На снимке с места ЧП видно, что малыш сидит на окне балкона в зимнем комбинезоне.
Ранее в Махачкале умер 11-летний мальчик, который выпал с девятого этажа.
