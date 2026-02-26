Был в зимнем комбинезоне: ребенка усадили на перила балкона в Подмосковье

сегодня в 11:48

Женщина посадила ребенка на перила балкона в Подмосковье

Неизвестная женщина посадила маленького ребенка на перила балкона в Московской области, сообщает «112».

Инцидент произошел в Лыткарине. Сидящего на балконе малыша заметили прохожие, которые и сфотографировали его.

На снимке с места ЧП видно, что малыш сидит на окне балкона в зимнем комбинезоне.

Ранее в Махачкале умер 11-летний мальчик, который выпал с девятого этажа.

