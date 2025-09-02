Бутерброд из машин: на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП

сегодня в 10:59

Массовое ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошла массовая авария, в ней повреждено несколько автомобилей и автобус, сообщает Ura.ru .

Как рассказали в ГАИ Ростовской области, предварительно, на дороге один из водителей резко затормозил и въехал в автобус. Из-за ДТП образовалась пробка на 18 км

На видео с места ЧП показано, что легковые авто лежат друг на друге. Полиция устанавливает обстоятельства данного инцидента

При этом в данной аварии пострадавших нет.

