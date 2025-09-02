Бутерброд из машин: на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП
Фото - © URA.RU
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошла массовая авария, в ней повреждено несколько автомобилей и автобус, сообщает Ura.ru.
Как рассказали в ГАИ Ростовской области, предварительно, на дороге один из водителей резко затормозил и въехал в автобус. Из-за ДТП образовалась пробка на 18 км
На видео с места ЧП показано, что легковые авто лежат друг на друге. Полиция устанавливает обстоятельства данного инцидента
При этом в данной аварии пострадавших нет.
Ранее три человека пострадали из-за ДТП с такси и автобусом на Калужском шоссе в Москве. Машина такси врезалась в сломавшийся автобус.