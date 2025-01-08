Бусаргин рассказал, правду о степени угрозы пожара в Энгельсе для жилых домов

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Бусаргин: пожар на нефтебазе в Энгельсе не угрожает жилым домам

В Сети стала распространяться информация, что пожар на нефтебазе в Энгельсе может переброситься на жилые дома. Глава Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале рассказал, что жилым домам ничего не угрожает.

«Все службы продолжают работать в усиленном режиме. Угрозы для жилых зданий нет», — подчеркнул Бусаргин.

Губернатор также отметил, что провел заседание оперативного штаба на месте происшествия. Ситуация контролируется компетентными органами.

Пожар на нефтебазе в Энгельсе возник после удара украинского дрона утром 8 января. Местные власти и спасатели оперативно начали ликвидировать последствия происшествия. К вечеру 8 января в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Во время тушения пожара погибли двое спасателей.