Бусаргин рассказал, правду о степени угрозы пожара в Энгельсе для жилых домов
Бусаргин: пожар на нефтебазе в Энгельсе не угрожает жилым домам
В Сети стала распространяться информация, что пожар на нефтебазе в Энгельсе может переброситься на жилые дома. Глава Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале рассказал, что жилым домам ничего не угрожает.
«Все службы продолжают работать в усиленном режиме. Угрозы для жилых зданий нет», — подчеркнул Бусаргин.
Губернатор также отметил, что провел заседание оперативного штаба на месте происшествия. Ситуация контролируется компетентными органами.
Пожар на нефтебазе в Энгельсе возник после удара украинского дрона утром 8 января. Местные власти и спасатели оперативно начали ликвидировать последствия происшествия. К вечеру 8 января в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Во время тушения пожара погибли двое спасателей.