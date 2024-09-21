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Бунт заключенных произошел в колонии на юге Казахстана

Заключенные устроили бунт в колонии, расположенной в Туркестанской области на юге Казахстана. Есть пострадавшие, сообщает РИА Новости .

Как отметили в комитете уголовно исполнительной системы МВД республики, взбунтовалась часть осужденных. Их не устраивал режим содержания.

В ходе бунта пострадали двое военнослужащих Национальной гвардии и один сотрудник ДУИС. Им нанесли незначительные телесные повреждения.

В настоящий момент ситуация в казахстанской колонии стабилизирована. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК Республики Казахстан.

Ранее захват заложников произошел в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. В результате погибли четверо сотрудников.