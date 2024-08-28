Тяжелое прощание: в Волгограде похоронили убитых сотрудников ИК-19

сегодня в 13:28

В Волгограде прошли похороны погибших от рук заключенных сотрудников ИК-19

В Волгограде прошла церемония прощания с сотрудниками ФСИН, погибшими во время захвата исправительной колонии № 19, сообщает Life.ru .

23 августа группа заключенных захватила колонию в Суровикине. Они назвали себя членами ИГ* и взяли в заложники оперативников.

В ходе штурма ИК снайперы ликвидировали преступников. Проводится расследование, правоохранители ищу возможных сообщников заключенных.

Погибли 4 сотрудника исправительного учреждения, среди них замначальника колонии Андрей Кучма и замначальника отряда отдела по воспитательной работе Виктор Чернушкин.

На церемонии прощания присутствовали не только сотрудники колонии, но и неравнодушные граждане. Фотографии погибших нес почетный караул, присутствующие не смогли сдержать слезы.

Ситуацию уже прокомментировали в Госдуме. Депутаты призвали менять систему исправительных наказаний в России.

*Террористическая организация запрещена в России