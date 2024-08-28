Тяжелое прощание: в Волгограде похоронили убитых сотрудников ИК-19
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В Волгограде прошла церемония прощания с сотрудниками ФСИН, погибшими во время захвата исправительной колонии № 19, сообщает Life.ru.
23 августа группа заключенных захватила колонию в Суровикине. Они назвали себя членами ИГ* и взяли в заложники оперативников.
В ходе штурма ИК снайперы ликвидировали преступников. Проводится расследование, правоохранители ищу возможных сообщников заключенных.
Погибли 4 сотрудника исправительного учреждения, среди них замначальника колонии Андрей Кучма и замначальника отряда отдела по воспитательной работе Виктор Чернушкин.
На церемонии прощания присутствовали не только сотрудники колонии, но и неравнодушные граждане. Фотографии погибших нес почетный караул, присутствующие не смогли сдержать слезы.
Ситуацию уже прокомментировали в Госдуме. Депутаты призвали менять систему исправительных наказаний в России.
*Террористическая организация запрещена в России