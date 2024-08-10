Британский премьер обменял отпуск на усмирение протестующих

сегодня в 23:24

Кир Страмер не ушел в отпуск из-за беспорядков в Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Страмер не ушел в отпуск из-за беспорядков в стране, пишет РИА Новости .

«Кир Стармер отменил свой отпуск на фоне того, как протесты продолжаются по всей стране», — говорится в сообщении телеканала Sky News.

В сообщении уточняется, что 779 человек задержаны в Великобритании с начала массовых протестов.

Беспорядки вспыхнули в королевстве после нападения 17-летнего подростка на детей в городе Саутпорт. Три ребенка погибли.

Протестующие сочли нападавшего мигрантом и вышли на улицы ряда городов страны.