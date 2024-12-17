Бревно рухнуло на школьницу на новогоднем мастер-классе в Москве

В Москве реквизитное бревно упало на 11-летнюю школьницу во время новогоднего мастер-класса. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в детском центре на улице Хамовнический Вал. Ученица участвовала в мастер-классе по изготовлению новогодних игрушек, во время которого на голову девочке упало бревно длиной в 1,5 м. Опасный реквизит забыла в углу комнаты дежурный администратор во время подготовки помещения к занятию.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. Затем школьницу отпустили домой при условии строгого постельного режима. На сегодняшний день девочка чувствует себя не очень хорошо.

Ранее труп 11-летней школьницы со следами удушья обнаружили в квартире на улице Павла Шаманова в Екатеринбурге. Родители вызвали скорую помощь и пытались самостоятельно спасти дочку, но безуспешно.