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Брат подозреваемого в подрыве авто в Москве: на снимке в СМИ другой человек

Брат задержанного в Турции подозреваемого в подрыве машины в столице Евгения Серебрякова заявил, что на фотографии, которая распространяется в СМИ, не его родственник. Об этом сообщает РИА Новости .

«И возраст, который приведен, молодого человека, не соответствует возрасту моего родного брата», — сказал собеседник.

Он также добавил, что не может дозвониться до брата.

Утром 24 июля два человека пострадали из-за взрыва Toyota Land Cruiser во дворе дома на улице Синявинской в столице. По предварительным данным, автомобиль принадлежал офицеру Генштаба ВС РФ. В авто произошла детонация неустановленного предмета. Данное дело расследует СКР.

Подозреваемого в преступлении задержали в Турции, его планируют отправить в РФ.