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SHOT: задержанного в Турции подрывника в ближайшее время отправят в РФ

Евгения Серебрякова, которого задержали в Турции по подозрению в подрыве внедорожника в Москве, в ближайшее время отправят в Россию, сообщает SHOT .

Задержанного ранее отвезли на медкомиссию, этот момент попал на видео. Теперь его готовы посадить в самолет Бодрум — Москва.

Предварительно, за соучастие в преступлении был задержан турецкий водитель, который вез подрывника из аэропорта.

Как заявил брат Серебрякова, они разговаривали накануне, и обвиняемый ни слова не сказал о своих планах.

24 июля утром в Москве произошел подрыв внедорожника Toyota Land Cruiser. В результате ЧП пострадали двое: мужчина и женщина. Предварительно, автомобиль принадлежал офицеру Генштаба ВС РФ.