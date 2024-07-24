SHOT: задержанного в Турции подрывника в ближайшее время отправят в РФ
Евгения Серебрякова, которого задержали в Турции по подозрению в подрыве внедорожника в Москве, в ближайшее время отправят в Россию, сообщает SHOT.
Задержанного ранее отвезли на медкомиссию, этот момент попал на видео. Теперь его готовы посадить в самолет Бодрум — Москва.
Предварительно, за соучастие в преступлении был задержан турецкий водитель, который вез подрывника из аэропорта.
Как заявил брат Серебрякова, они разговаривали накануне, и обвиняемый ни слова не сказал о своих планах.
24 июля утром в Москве произошел подрыв внедорожника Toyota Land Cruiser. В результате ЧП пострадали двое: мужчина и женщина. Предварительно, автомобиль принадлежал офицеру Генштаба ВС РФ.