Боцман из Филиппин погиб на судне «Призма», следующем в Петербург

Филиппинский боцман упал с высоты и погиб на судне «Призма», которое следует в Санкт-Петербург, сообщает РЕН ТВ .

Трагедия произошла 30 января. Мужчина находился на высоте, с которой упал вниз. Он угодил в грузовой трюм.

В результате моряк скончался от полученных травм. Команда пыталась его спасти, но реанимационные действия оказались безуспешны.

Судно прибудет в Санкт-Петербург только 4 февраля. Все это время тело погибшего хранят в рефрижераторе.

Ранее испанские силовики украли у российских моряков деньги, сигареты и бюст Сталина. Спецназовцы искали контрабанду, но не нашли ничего запрещенного, а с собой унесли вещи россиян.