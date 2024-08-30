Бортпроводник «Уральских авиалиний» чуть не сломал руку, показывая работу жилета

​Бортпроводник «Уральских авиалиний» чуть не сломал руку, демонстрируя пассажирам, как пользоваться спасательным жилетом. Его госпитализировали прямо из самолета, сообщает SHOT .

​Инцидент произошел на рейсе Сочи — Казань. Перед вылетом экипаж демонстрировал пассажирам аварийно-спасательное оборудование. Во время показа один из стюардов почувствовал сильную боль в руке и не смог продолжить демонстрацию спасательного жилета.

После этого Airbus A320 с 163 пассажирами на борту вернули на стоянку, а бортпроводника госпитализировали в медучреждение. Молодой человек так усердствовал, что у него «вылетел» сустав левого плеча. В настоящее время врачи уже провели операцию.

Ранее экипаж «Аэрофлота» на рейсе из Москвы в Астану скрутил гендиректора компании «Нукмед». Дмитрий Соловьев перебрал с виски, устроил дебош и обвинил бортпроводников в побоях.