«Бомбануло знатно»: вейп взорвался в руках жителя Москвы

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Москвич пострадал при взрыве электронной сигареты в руках

Электронная сигарета взорвалась в руках у жителя российской столицы. В настоящее время пострадавшему оказывают медицинскую помощь, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в четверг в музее-заповеднике «Коломенское».

В данный момент мужчину осматривают прибывшие на место врачи. По предварительной информации, у пострадавшего ожоги.

Ранее пиротехника взорвалась во время свадебного торжества в Подмосковье. У молодоженов и гостей диагностировали сильные ожоги.