«Бомбануло знатно»: вейп взорвался в руках жителя Москвы
Москвич пострадал при взрыве электронной сигареты в руках
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Электронная сигарета взорвалась в руках у жителя российской столицы. В настоящее время пострадавшему оказывают медицинскую помощь, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в четверг в музее-заповеднике «Коломенское».
В данный момент мужчину осматривают прибывшие на место врачи. По предварительной информации, у пострадавшего ожоги.
Ранее пиротехника взорвалась во время свадебного торжества в Подмосковье. У молодоженов и гостей диагностировали сильные ожоги.