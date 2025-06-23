У молодоженов сильные ожоги: взрыв прогремел на свадьбе в Подмосковье

Пиротехника взорвалась во время свадебного торжества в Подмосковье. У молодоженов и гостей сильные ожоги, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в Долгопрудном, где на набережной проходила свадебная церемония. Влюбленные решили запустить красивый салют, но пиротехника сработала криво.

В итоге взрыв прогремел прямо рядом с гостями и молодоженами. На опубликованных в Сети кадрах видно, как залпами обдало всех собравшихся, а возле влюбленных и вовсе были сильные языки пламени.

Почти все гости получили ожоги, царапины и синяки. У молодоженов сильные ожоги, в том числе у невесты подпалились волосы и платье.

По словам пары, устроившей торжество, во всем виноват приглашенный пиротехник. Он в день торжества долго не брал трубку, приехал с опозданием на полтора часа и установил оборудование в сильной спешке. Сам мужчина свою вину отрицает.

Ранее взрыв прогремел на фабрике фейерверков в Китае. Над предприятием был виден дым в форме гриба.