Более 90 человек погибли в результате ударов Израиля по территории Ливана

В результате ударов Израиля по Ливану за сутки погибли 90 человек, более 170 пострадали, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным ливанского минздрава, в результате ударов израильской армии погибли 95 человек и 172 получили ранения.

Ранее сообщалось, что израильская армия намерена уничтожить иранские объекты в случае, если Тегеран снова решит нападать.

Израиль объявил часть приграничной территории с Ливаном, объявив ее военной зоной. Местным жителям запретили въезжать сразу в три населенных пункта после того, как начался новый этап войны.