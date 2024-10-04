Более 70 нелегальных мигрантов прятались в двух частных домах в Подольске

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МВД: силовики нашли 73 нелегальных мигранта в двух частных домах Подольска

Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и области обнаружили два частных дома в деревне Северово городского округа Подольск. В них нелегально находились жители других стран, сообщается на сайте ГУ МВД России по Подмосковью.

Во время рейда в Подмосковье силовики обнаружили 73 человека, нарушивших миграционное законодательство. Они приехали из азиатских стран и из Африки.

Сотрудники правоохранительных органов составили административные протоколы в отношении нарушителей правопорядка. Их оштрафовали на суммы от 5 до 40 тыс. рублей.

Из 73 нарушителей порядка 28 человек выдворят за границу принудительно. Остальные уедут из страны самостоятельно.

Ранее стало известно, что в Люберцах в 2024 году выдворили 680 иностранцев по решению суда. Во время рейдов составили 871 протокол за нарушение правил въезда в РФ.