В Люберцах в 2024 году выдворили 680 иностранцев по решению суда

С начала текущего года в городском округе Люберцы выдворено по решению суда 680 иностранных граждан, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В 2024 году решениями Люберецкого городского суда выдворено 680 иностранных граждан, во время рейдов составлен 871 протокол за нарушение иностранным гражданином правил въезда или пребывания на территории РФ. В 2024 году в МУ МВД России „Люберецкое“ зарегистрировано 92 742 сообщения о преступлениях и происшествиях, возбуждено 2 028 уголовных дел. В отношении иностранцев возбуждено 168 уголовных дел (8,3% от общего количества). В большинстве случаев это кражи и хулиганство», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что в целях реализации распоряжения губернатора Подмосковья о создании инфраструктуры для проживания иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, в адрес руководителей организаций, использующих иностранную рабочую силу, направлены уведомления о необходимости мониторинга мест проживания работающих иностранцев, а также строительства общежитий на территории предприятий.

«Во взаимодействии с отделом по вопросам миграции еженедельно проводятся рейды по контролю за соблюдением действующего миграционного законодательства, а также актуализируются и направляются в адрес МУ МВД России «Люберецкое» списки так называемых резиновых квартир. Для профилактики правонарушений на территории ЖК и местах наибольшего скопления граждан усилены патрули полиции и народной дружины округа, систематически устанавливаются дополнительные камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». На территории округа к ней подключено 9 849 видеокамер, из них 4 294 установлены на МКД», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранителями запрет на привлечение иностранной рабочей силы по некоторым патентам. Глава региона подчеркнул, что мигранты должны приносить пользу экономике и бизнесу.

Запрет на привлечение иностранной рабочей силы, который начнет действовать с 1 января 2025 года, коснулся торговли табаком и алкоголем, уличного питания в нестационарных торговых объектах, соцуслуг, спорта, досуга, культуры, образования и здравоохранения. За этот год предприниматели должны подстроиться под изменения.

«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей, прежде всего это строительство, уборка территории, логистический бизнес, все, что связано со складами — там нам очень нужна иностранная рабочая сила. Вместе с тем мы предлагаем запретить труд мигрантов в торговле табаком, алкоголем, уличном питании в нестационарных торговых объектах и т. д. Считаем, что заменить их и получить эту работу могут граждане РФ», — заявил Воробьев.