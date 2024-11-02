Более 60 деревьев упали из-за сильного ветра в Подмосковье

В 14 городских округах Подмосковья из-за непогоды упали 65 деревьев, а также были повреждены 5 машин, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Электричество отключали в 29 населенных пунктах, расположенных в 4 городских округах.

В результате непогоды никто не пострадал и не погиб. Кроме того, нет повреждений крыш и фасадов зданий, не было падений слабозакрепленных и широкоформатных конструкций.

Аэропорты Московского авиаузла работают штатно. Организовано взаимодействие с дежурными службами воздушных гаваней.

Из-за осадков 1 ноября видимость в районе столичного аэропорта Внуково составляла менее 3 км. В районе Шереметьева порывы ветра достигали 20 м/с.

Еще до 21 часа 2 ноября в Московском регионе из-за порывистого ветра будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, а из-за гололедицы — до 00:00 3 ноября.